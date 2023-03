Årets bedste syv år i træk: - Det kunne være, at nogle andre ville komme på banen

- Vi er stolte over, at det kan lykkes hver evig eneste gang, men det kunne også være, at nogle andre ville komme på banen, siger Peter Otte, der ejer kroen med sin kone, Bodil, med et glimt i øjet.



Stamgæster, mad og dygtigt personale

Kroen i Agerskov har ligget i byen så længe, nogen kan huske. Hvis man spørger ejerne, er det en stemning af gammeldags krohygge, der præger de traditionelle lokaler.

De populære retter på menuen er klassiske danske retter som oksesteg, kogt torsk og schnitzel.

- Det er mest gammeldags mad, men vi kan også lave det finere, fortæller krofatteren.