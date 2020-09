Ældre bilist overhalede og mistede livet 

En mand mistede fredag eftermiddag livet i en trafikulykke nord for Toftlund, da han i en personbil stødte sammen med en lastvogn.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Rute 25 blev spærret ved Åbøl mellem Gabøl og Toftlund, og der blev etableret omkørsel via Bevtoft.

Ulykken skete cirka kvart over to. En 70-årig mand i en personbil kørte mod nord og ville overhale en forankørende bil. Men under overhalingen stødte bilen sammen med en modkørende lastvogn, oplyser politiets vagtchef.

En sygeplejerske, som tilfældigt var på stedet, kunne konstatere, at manden var død, skriver det regionale medie jv.dk.

Føreren af lastvognen er ikke kommet noget til, men er stærkt påvirket af ulykken, oplyser politiet til Ritzau.

I øvrigt efterlyser politiet føreren af den personbil, som blev overhalet. Bilen er mørk og er muligvis en VW Passat. Den holdt kortvarigt ind til siden efter sammenstødet og kørte så væk.

Denne bilist vil politiet gerne tale med som vidne til ulykken.