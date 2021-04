Autocamperplads til millioner bliver en realitet med hjælp fra lokale

Et oplevelsescenter med et udsigttårn, restaurant og plads til 125 autocampere. Det bliver omdrejningspunktet, når Marsk Camp håber at åbne til pinse. En flok lokale - nærmere bestemt ni pengemænd - håber at lokke turisterne og hjemme på hjul mod Tøndermarsken.

- Jeg er fuld af optimisme. Vi har satset fuldt ud på autocampere, siger Pia De Place, der er direktør for projektet Marsk Camp.

Det er den hedengangne Hjemsted Oldtidspark, der er ved at blive lavet om for millioner, og spørger man en af investorerne, så er en autocamperplads det helt rigtige.

- De holder jo alle mulige steder, så der må jo være et behov for et sted at holde, siger Jørgen Hansen, der er bilforhandler og investor.

Og kigger man på salgstal både i Danmark og syd for grænsen, så er direktøren også optimistisk.

- I Tyskland boomer salget. Du kan jo overhovedet ikke købe en autocamper i Tyskland, medmindre der er seks måneders ventetid. Ligeledes i Danmark er tallet også meget kraftigt stigende, så derfor kan vi sagtens satse på det, siger Pia De Place.