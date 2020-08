Billetter til støttekoncert revet væk på 10 minutter

Den 29. august klokken 20.00 går det løs i Schweizerhalle i Tønder. Mallemuk, Signe Svendsen, Rikke Thomsen, Jacob Dinesen og ikke mindst Niels så-bliver-det-ikke-mere-Tønderfestivalagtigt Hausgaard.

- Der er to formål med koncerten. Det ene er, at skaffe penge til Tønderfestivalen. Det andet er at gøre opmærksom på, at Tønderfestivalen ikke kan dø, siger arrangøren, Ulrik Tjørnelund Bossen.

For 15 år siden var han scenehjælper på scene 1 på festivalen, og de seneste fire år har han været leverandør til produktionen på Klubscenen og til medarbejderfesterne. Han driver sit eget lydfirma Gigrec Productions i Møgeltønder.

- Hele væres branche har været ramt så hårdt, at det ikke er til at forestille sig, siger Ulrik Bossen.

Penge til musikken

Både musikere og de, der leverer lyd og sceneudstyr har været ramt på pengepungen af coronaen. Og derfor skal de heller ikke arbejde gratis til støttekoncerten.

- I vores budget er der afsat penge både til musikere, produktion og til festivalen, fortæller arrangøren, der har været med på Tønder Festival, siden han var ganske lille.

Der er jo stadig corona i luften, og støttekoncerten bliver afholdt efter forskrifterne. Der vil kun blive udstedt 380 billetter til en pris af 500 kroner per styk. De bliver solgt i par, så der kan blive en tom stol mellem hver gæst. Derudover vil der være frivillige corona-vagter, der hjælper gæsterne med at holde afstand og alt det andet.

Billetsalget åbnede i morges klokken 10.00 og de ordinære billetter var udsolgt på 10 minutter. Der er enkelte VIP-billetter tilbage til 1250 kroner stykket.

- At vi har kunnet få det her op at stå med så kort varsel viser, at der er noget helt særligt ved Tønderfestivalen, slutter arrangør Ulrik Tjørnelund Bossen.

Det kan de, der har været der, skrive under på. Resten af billetterne sælges på festivalens hjemmeside tf.dk.