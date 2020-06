Børges bøfsandwich er Den Brune Legende

De fire udsendte fra København tilhører De Brune Riddere, som er en forening, der sværger til sovs og kærlighed. Og ligesom Michelin-spioner tager de land og rige rundt for i det skjulte at spise sig igennem mormor-mad.

Der skete mange vigtige ting i 1964: Den lille havfrue fik hovedet savet af for første gang, den første Ford Mustang blev introduceret, Beatles gav deres første og eneste danske koncert i K.B. Hallen, Rolling Stones udgav deres debutalbum - og så kom Børges bøfsandwich på menukortet på Løgumkloster Central Hotel.

Det er svært at forske i dansk bøfsandwich- og fastfoodhistorie, da ingen på noget tidspunkt har tænkt at det kunne være vigtigt at nedfælde den slags.

Så når man støder på en restauration, hvor den samme opskrift har kørt siden 1964, så er det langt fra normen i branchen, hvor ejerskift og nye tilberedningsmetoder har ændret mange bøfsandwiches rigtig mange gange.

To skiver sødmælksfranskbrød

- Det faktum, at Børges bøfsandwich ikke serveres med burgerboller, men to skiver sødmælksfranskbrød, hvad var relativt normalt i tresserne - er et hyggeligt og fint kulinarisk unikum i dag. Børges Bøfsandwich skuffer aldrig, siger formanden for De Brune Riddere, Lasse H. Görlitz.

Det er tidligere forpagter på Løgumkloster Central Hotel, Børge Andreasen, der er opfinder af denne legendariske bøfsandwich - og hædersprisen var en stor overraskelse for snart 80-årige Børge Andreasen.

- Jeg er stolt over at modtage prisen - og man skal være ualmindelig dum for at fjerne Børges bøfsanwich fra menukortet, siger Børge Andreasen til TV SYD.

Den brune sovs er vigtig for Børges bøfsandwich. Specielt på Sjælland oplever man oftest at bøfsandwichen stadig bliver udbudt uden sovs. Retfærdigvis er den sovseløse sandwich nemmere at spise, da man ikke behøver kniv og gaffel - og det er da heller ikke det æstetiske udtryk der vinder med sovsen.

Navnlig i Sønder- og Nordjylland er det normalt at putte sovsen over hele bøfsandwichen, mens man i andre egne hælder den ud over bøffen og efterfølgende putter den øverste bolle på.