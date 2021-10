Deltagere klarede forhindringer i 24 timer og samlede knap 80.000 ind til velgørenhed

Lørdag klokken 12 gik startskuddet til et helt særligt løb, nemlig et såkaldt OCR-event.

Det særlige ved eventet er, at det først sluttede i dag klokken 12. Altså 24 timer siden starten gik. Men det er ikke det eneste:

- Deltagerne har betalt et deltagergebyr for at kunne være med, og har samtidig kunnet samle penge ind undervejs i løbet, siger Michael Schjøtt, der er medarrangør af eventet.

Det er OCR Charity Warrior, der sammen med Michael Schjøtt, der står bag arrangementet, hvor deltagerne kunne vælge at samle ind til enten Børnecancerfonden, Legeheltene, Danske Hospitalsklovne eller Kræftens Bekæmpelse.

Ved arrangementets afslutning var der blevet indsamlet i alt 78.245 kroner, der går ubeskåret til de fire velgørenhedsorganisationer.

Men, hvad er OCR-løb for noget?

Forkortelsen OCR står for Obstacle Course Racing, men på godt dansk betyder det egentlig bare forhindringsløb. Og forhindringer var der nok af på den knap seks kilometer lange bane, som Michael Schjøtt har bygget på sin grund i Mandbjerg ved Toftlund i anledning af weekendens arrangement.

- Der er knap 40 forhindringer undervejs. Så deltagerne har været hårdt presset de seneste 24 timer, siger medarrangøren.

Det kan Kevin Jack Sørensen, der til dagligt arbejder på Sygehus Sønderjylland, skrive under på.

- Det har været hårdt. Rigtig hårdt, siger han.

Kevin Jack Sørensen fortæller, at han har valgt at være med i løbet dels for sammenholdets skyld og fordi han har en søn, der har haft kræft.

På den knap seks kilometer lange bane var der lavet forhindringer med alt fra armgang og balance til tunge løft og spydkast.