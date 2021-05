Genforeningen LIVE inviterer igen publikum indenfor

Det blev ganske vist ikke som planlagt, da 100-året for genforeningen skulle fejres i Syd- og Sønderjylland.

Her et år efter 100-året er der dog kommet så godt styr på corona-smitten, at TV SYD igen inviterer publikum indenfor til Genforeningen LIVE.

Kom til gratis med til showet i Tønder

Der er stadig billetter at hente til showet i Tønder den 12. maj.

Her kan du høre historien om de skøre grænser, som blev trukket mellem Danmark og Tyskland for 101 år siden. Hør blandt andet om eksemplet med familien Nielsen, der ville bo i Danmark og familien Brodersen, der ville bo i Tyskland. Det betød, at grænsen blev trukket lige midt gennem en helt almindelig gade.

I dag har den danske og den tyske stat i forening søgt Unesco om at få grænselandet optaget som immateriel verdensarv. Hør diskussionen om, hvorvidt det danske mindretal syd for grænsen og det tyske mindretal nord for grænsen måske – måske ikke har mistet sin berettigelse?

Talkshowet får også besøg af en sønderjysk guitarsolist, der synger på klingende synnejysk. Det og meget mere byder dette talkshow på. Værten er selvfølgelig Søren Vesterby.