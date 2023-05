I en tom skolebygning bearbejdede Kirsten sin sorg

- Elsebeth viste mig rundt på seminariet en dag, hvor de afholdte et tegnemaraton, og der tænkte jeg, at det var som at træde ind i et andet univers, fortæller hun.

Dengang havde hun aldrig forestillet sig, at hun en dag skulle stå som forstander på en efterskole, men da en tidligere kollega foreslog at skabe en kreativ efterskole i de tomme seminar-bygninger, opstod der pludselig en meningsfuldhed midt i Kirstens sorg over tabet af sin søster.