Lille by får ny kromutter fra Honduras

Brøns er bare stedet

Med knap tre kilometer til havet, en skov i baghaven og imødekommende indbyggere blev Elizabeth Sabillon forelsket i stedet og købte sig et hus i byen.



De idylliske beskrivelser af Brøns er i stor kontrast til, hvad hun fortæller om sin tid i Honduras.

- Når jeg går en tur i Honduras, tænker jeg altid: Kommer jeg hjem igen? For det ved man ikke, om man gør. Her ved du, at du altid kommer hjem igen, fortæller hun og fortsætter:

- Det her er bare sådan et fantastisk sted. Meget stille og rolig by og mennesker. Jeg har intet dårligt at sige. Det er et dejligt sted, og jeg elsker bare at være her.

Men her var ikke kun et hus til salg. Den lokale kro sukkede også efter en ny ejer, og Elizabeth hørte dens bønner.

Honduras er ikke længere hjemme

Danmark har vundet Elizabeths hjerte, og det stod soleklart på en tur tilbage til Honduras.

- Mit hjem var ikke der. Mit hjem er her. Jeg manglede kulturen. Jeg savnede kulden. Jeg savnede naturen, og jeg savnede maden. Rugbrød og stjerneskud, griner hun.

Og selvom Brøns ikke er blandt de største byer i verden, vil hun ikke have det på nogen anden måde.

- Det er ikke vigtigt for mig at have en stor omsætning. Hvis jeg kan klare det, så er det fint for mig. Jeg elsker at bo på landet. Jeg har det godt, som det er her og ikke en storby. Penge giver ikke lykke. Det giver mig lykke at have tid til menneskerne omkring mig. Jeg drømmer ikke om mere.