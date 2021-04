Ny dato fundet til Verdensballettens sønderjyske debut

Hvis du havde købt billet til Verdensballetten sidste år, eller måske fortrudt, at du ikke gjorde, kan du nu glæde dig over, at balletten har sat nye datoer for besøg til sommer.

Verdensballettens kunstneriske leder, Jens-Christian Wandt, er optimistisk omkring afholdelse af sommerens forestillinger:

- Vi har ret meget ro i maven, siger han og henviser blandt andet til tilskuerantallet ved kommende EM-kampe i Parken, som årsag til sin optimisme.