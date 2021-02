Politiet advarer om halv meter høje snedriver

Flere steder holder biler på tværs af vejene efter at være kørt fast i sneen. Det gælder bl.a. på Renderupvej ved Skærbæk. Trehøjevej ved Årre er spærret, da to biler her er kørt fast.

- Trafikanter i morgenmørket skal være forberedt på, at der pludselig kan stå fastkørte biler i sneen og spærre vejen, siger vagtchef Henrik Sønderskov.

Der er mest sne mod syd og vest - men også Sydøstjyllands Politi melder om en stribe biler i grøften i aften- og nattetimerne.

Motorvejene er glatte torsdag morgen, selvom sneen her er ryddet væk.

Sønderborgvejen har været spærret motorvejskryds Kliplev i retning mod grænsen og Tønder som følge af et uheld.

Der er kun sket mindre materielle skader ved vinter-uheldene det seneste døgn, mens ingen mennesker er kommet alvorlig til skade.