Se billederne: Landmænd og traktorer i demonstration mod lukning af minkfarmene

Agerskov hovedgade var fyldt godt op med traktorer onsdag eftermiddag, hvor den sønderjyske landmandsgruppe Agerskovgruppen samlede landmænd og minkavlere til en demonstration mod, hvad de kalder, "nedslagtningen af mink".

Gruppen vil, at aktionen skal råbe politikerne op og få dem i dialog med minkavlerne.



Derfor kom traktorerne til at danne kulisse for en række talere, herunder formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, Thyregod, minkavler Erik Uildt og repræsentanter fra svine- og kyllingeproduktion samt planteavl.