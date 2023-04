Søren Espersen efter samråd med minister: - Vi kan ånde lettet op i Sønderjylland

Kultur- og kirkeordfører Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne havde denne onsdag indkaldt til samråd for at stoppe planerne om et testcenter for 450 meter høje vindmøller ved Vadehavet.

Minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm, blev bedt om at redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at der ikke etableres et vindmølletestcenter med 450 meter høje vindmøller ved Vadehavet på bekostning af pladsen på UNESCOs verdensarvsliste og ikke mindst det rige fugleliv, som er med til at gøre området ved Vadehavet til et afholdt turist- og naturområde.