To linjer i regeringsgrundlaget om grænsekontrollen - borgmester havde håbet på en mere offensiv tilgang

I Tønder Kommune havde man håbet på mere, lyder det fra borgmester Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti).

- Det har åbenbart ikke været ret højt på dagsordenen. At gøre det smidigere for pendlere er heller ikke noget nyt under solen. Jeg havde nok forventet en mere offensiv tilgang, siger han.

Popp Petersen savner med egne ord en mere intelligent grænsekontrol. Her nævner han muligheden om stikprøvekontrol, som der er ved de vestlige grænseovergange, som et led i den retning.

- Som det mindste kunne man implementere en mere intelligent grænsekontrol. Ved de vestlige overgange er der ingen permanent fysisk kontrol. De tre østlige overgange giver problemerne. Man har formuleret status quo, mener Tønderborgmesteren.