To unge kvinder truede med at skære halsen over på pige

To unge kvinder blev onsdag aften klokken 18.00 anholdt efter en episode på en parkeringsplads ved Kongevej i Tønder.

Her truede de to 18-årige kvinder med at skære halsen over på en 16-årig pige, som de mødtes med på parkeringspladsen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi ved ikke præcis, hvad der er foregået, men det tyder på, at de har kendskab til hinanden i forvejen, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag morgen.

De to 18-årige kvinder er efter afhøring igen blevet løsladt, men sigtelsen for trusler på livet opretholdes, oplyser vagtchefen.