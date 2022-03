Udlejningsbureau klar til at ansætte 100 ukrainere

Kommunen er klar

Hos Varde Kommune er man for tiden i færd med at forberede sig på et større rykind af ukrainske statsborgere, der søger arbejde.

Det kommunale jobcenter har allerede oprettet en jobbank og kontaktet de lokale virksomheder for at forhøre sig om deres behov for arbejdskraft.

- Vi er i fuld gang med at skaffe jobs, så vi har noget på hylderne, når det bliver aktuelt, fortæller Rikke Rødekilde, jobcenterchef, Varde Kommune.

- Vi har et netværk af virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar, og som tager folk ind med lidt færre timer eller dage end fuld tid. Alle har meldt tilbage, at de er fuldstændig klar til opgaven, siger hun.

Selvom virksomhederne allerede er klar nu til at tage imod de nye midlertidige medborgere, er presset ikke voldsomt endnu, selvom særloven allerede er trådt i kraft.

- Jeg tror, det kommer til at tage lang tid, måske flere måneder, før ukrainerne har været forbi jobcenteret. De skal jo først have opholdstilladelse, cpr-nummer og sygesikring - alle de ting, der hører til at være ny i et land. - Det vigtigste for os er, at vi er klar, når folk dukker op, siger Rikke Rødekilde.