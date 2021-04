Venstre i Tønder i opløsning: Markant medlem forlader nu også parti

- Jeg har tænkt mig godt om, og jeg ser mig selv være mere på linje med Borgerlistens værdier og mærkesager om vedvarende energi med fokus på den grønne omstilling, siger Allan Skjøth.

Han understreger, at han ikke ønsker at brænde broer, men hellere være med til at bygge dem, så han forlader sit gamle parti uden nogen former for bitterhed eller nag:

- Jeg har lyst til, at vi i langt højre grad skal debattere politik og sagerne i byrådet og arbejde for et bredt politisk samarbejde. Det tror jeg, at jeg får mulighed for i langt højere grad hos Borgerlisten frem for i mit gamle parti Venstre, siger Allan Skjøth.



Intern uro i Venstre satte gang i en lavine

Den 17. juni sidste år blev Martin Iversen valgt som Venstres spidskandidat til kommunalvalget i 2021 foran den siddende borgmester Henrik Frandsen.

Iversen sejrede med 305 stemmer mod 286 til Frandsen. Det skete på et drive-in-valgmøde på en mark ved Agerskov.