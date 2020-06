Dyb splittelse i Venstre forud for kampvalg

Det er flere års splittelse i partiet Venstre i Tønder Kommune, der er årsag til en på adskillige måder usædvanlig begivenhed på en mark ved Agerskov torsdag aften.

Medlemmer af Venstre er inviteret til ”drive-in” valgmøde. Her skal de – siddende i deres biler i sikker corona-afstand – afgøre, om de vil beholde den siddende borgmester, Henrik Frandsen som partiets spidskandidat. Eller om de vil satse på, at Venstre i Tønder skal ledes igennem kommunalvalget i 2021 af en ny spidskandidat, der samtidig stiller op til kommunalvalget for første gang.

Hvem der vinder afstemningen, er der ingen – hverken i partiet eller blandt iagttagere – der tør spå om.

Et parti i nedsmeltning

Det er ikke uhørt, men dog usædvanligt, at en siddende borgmester udfordres til posten af én af sine egne partifæller.

Alligevel byder borgmester Henrik Frandsen (V) kampvalget velkomment.

- At der er to kandidater at vælge imellem, giver vores medlemmer mulighed for at sige, om de vil i den ene eller den anden retning, så det har jeg det rigtig fint med, siger Henrik Frandsen til TV SYD forud for aftenens valg.

Han erkender dog, at valget ikke kun er en politisk festdag – det er også udtryk for et parti i dyb splittelse.

- Ja! Jeg må sige, at Venstre er meget splittet. Venstre er under nedsmeltning i Tønder Kommune, og hvis vi ikke får sat en retning for partiet efter den 18. juni, så er jeg meget nervøs for, hvordan det skal gå frem mod næste kommunalvalg, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

Kandidat uden byrådserfaring

Udfordreren til borgmesteren er erhvervsmanden Martin Iversen, som er ejer af og koncerndirektør for selskabet Enjoy Resorts, der driver wellnesscenter på Rømø og Marina Fiskenæs i Gråsten.

Martin Iversen er i byrådssammenhæng et politisk ubeskrevet blad, men som formand for Rømø-Tønder Turistforening ligger han på konfrontationskurs med sin partifælle og borgmester i spørgsmålet om Tønder Kommunes tilslutning til et turismesamarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner.

Borgmesteren ønsker at gå med i et samarbejde om et destinationsselskab med de to kommuner, mens Martin Iversen ønsker at bevare Rømø-Tønder Turistforenings selvstændighed.

Martin Iversen er erhvervsmand, og han ejer og er koncerndirektør for selskabet Enjoy Resorts. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Beskyldninger

Destinationssamarbejdet er blot ét af kritikpunkterne mod borgmesteren fra de dele af Venstre i Tønder Kommune, som ønsker en ny linje.

Henrik Frandsen kritiseres for ikke at orientere byrådet i tilstrækkelig grad, han kritiseres for vennetjenester i forbindelse med et salg af Hjemsted Oldtidspark og for, at udgifterne til nybygning af Skærbæk Skole bliver 15-20 millioner kroner dyrere end oprindeligt budgetteret.

Borgmesteren bor i Skærbæk, som også er hans opstillingskreds.

Ifølge totalrådgiveren Friis & Moltke skyldes nogle af budgetoverskridelserne corona-krisen og vinterens regnvejr.

Men det er ikke forklaringer, der tilfredsstiller de kritikere, som mener, at borgmesteren favoriserer sine egne:

- Der mangler kommunikation bagud i vores bagland fra borgmesteren, og der har været nogle uheldige sager, hvor jeg mener, man kunne have gjort det bedre. Hver eneste gang man bruger en krone for meget, er der andre, der skal undvære, siger Martin Iversen til TV SYD.

Han kalder sagen om Skærbæk Skole for ”benzin på bålet” i striden i partiet.

Vil "ryste posen"

Martin Iversen mener, det er på tide at ”ryste posen” og få en anden politik.

- Jeg ønsker at gå i en mere liberal retning, siger han til TV SYD.

På spørgsmålet om hvad det betyder at ryste posen, svarer Martin Iversen, at der skal ryddes op:

- Ryste posen betyder, at der ikke er noget, der er helligt. Vi skal ind og se på nogle afdelinger i vores forvaltning, og på om der er noget i vores skolevæsen, vi kan gøre anderledes, siger Martin Iversen til TV SYD.

Den siddende borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen (V) byder kampvalget velkomment. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Der er styr på butikken

Borgmester Henrik Frandsen afviser, at der ikke skulle være styr på økonomien og udgifterne i Tønder Kommune.

- Jeg synes faktisk, vi har rigtig mange succeser i Tønder Kommune. Der er meget, der lykkes. Vi har styr på økonomien, vi har styr på velfærden, vi har solide driftsoverskud hvert år, hvilket betyder, at vi kan have et meget højt anlægsbudget. Vores kassebeholdning slår alle rekorder. Den er på 262 mio. kroner, så der er rigtigt godt styr på butikken, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

- Dem, der støtter modkandidaten, har undervejs været med til at skabe en stemning af, at der er problemer i Tønder Kommune, og at Tønder Kommune ikke kører særligt godt, hvilket er direkte i strid med fakta, så det er en italesat problemstilling, siger Henrik Frandsen.

Hård tone

Debatten har været til tider særdeles hård mellem partiets fløje på sociale medier og i læserbreve.

Her er det ikke kun borgmesteren, der beskyldes for at favorisere sine egne. Også modkandidaten, Martin Iversen, beskyldes for at have brugt sin position som formand for turistforeningen til at styrke sin egen forretning. Beskyldninger, han afviser.

Henrik Frandsen beklager tonen i debatten:

- Jeg vil sige det pænt: Der er blevet brudt rigtig mange grænser i Tønder Kommune, for det man kan kalde anstændig adfærd. Vi har oplevet et debatniveau i den her byrådsperiode, som jeg aldrig nogensinde havde troet, vi skulle opleve i Tønder Kommune, siger Henrik Frandsen.

Det vælter ind med nye medlemmer

Striden i Venstre har fået medlemstallet i partiet i Tønder kommune til at eksplodere. Cirka 330 nye medlemmer har meldt sig ind op til valget. Det svarer til en stigning i medlemstallet på 50 procent, så Venstre nu kan mønstre flere end 1.000 medlemmer i Tønder Kommune.

Det glæder formanden for Venstre i Tønder, Kim Tygesen, som også byder kampvalget velkomment:

- Alle er altid velkomne til at stille op ved et spidskandidatvalg i Venstre, siger han til TV SYD.

- Det har altid været sådan i Venstre, at når bølgerne går højt forud for et valg, er vi altid kommet styrket ud bagefter, siger Kim Tygesen forud for aftenens kampvalg.

Låg på?

Om striden i Venstre er bilagt efter aftenens valg er et åbent spørgsmål.

Både Henrik Frandsen og Martin Iversen garanterer over for TV SYD, at de stiller op ved næste byrådsvalg – uanset resultatet af kampvalget i aften, og at de hver især vil fortsætte med at kæmpe for den linje, de mener, er den rigtige for partiet

- Hvis der ikke sker et skifte nu, så fortsætter splittelsen jo, for umiddelbart har vi jo ikke kunnet se, at vi kunne samles, og tingene er blevet bedre. Men uanset hvem der vinder, er vi nødt til at se, om vi kan få slået en knude, der gør, at vi kan gå enige ind i fremtiden med en ny vision, siger Martin Iversen.