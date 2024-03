Familie samler ind for at redde barn fra sjælden sygdom

På det tidspunkt er forældrene af den opfattelse, at August er den eneste med sygdommen i Danmark, og at der er ganske få andre børn i verden.

- Vi fik jo at vide, han havde den her forfærdelige diagnose. Vi vidste jo godt inden, at han måske aldrig blev et helt normalt barn, men vi havde troet, han ville blive ved med at udvikle sig stille og roligt, og at han nok skulle komme til at tale og gå. Men det, kan vi pludselig se, kommer ikke til at ske. Han kommer ikke til at udvikle sig, tværtimod bliver han dårligere og dårligere og dårligere, siger Søren Jarl Christensen og uddyber:

- Han har nogle perioder, hvor han kan sige et enkelt nyt ord, og så stille og roligt forsvinder det fra ham. Efterhånden er der så meget spasticitet i hans ben, at han skal sidde i kørestol. Til sidst rammer det hans hjerne. Det går kun ned ad bakke, og det vil gå stærkt de næste par år.

Et håb

August har fået behandling på Aarhus Universitetshospital, som ifølge faderen har gjort alt, der kan gøres. Men fordi sygdommen er så sjælden, så har de ikke noget, der kan hjælpe August.

På det tidspunkt svinder forældrenes håb langsomt ind.

- Der var ingen, der kunne sige, hvor det ville ende, udover at det så skidt ud. Der måtte vi sige, at vi bare måtte få det bedste ud af den tid, vi har med ham, fortæller Søren Jarl Christensen.

Det er lige indtil en tirsdag morgen i maj måned 2023. Søren Jarl Christensen sidder endnu en gang ved computeren, og taster sygdommen ind. Selvom helbredelse virker som en uopnåelig drøm, bliver han ved med at lede.