Sygeplejerske blev truet på livet, men måtte ikke sløre sit navn

Ifølge Charlotte skrev hun en ansøgning om dispensation og inddrog også sin fagforening i sagen, men det kunne ikke imødekommes.

- Og så kunne jeg ikke se anden udvej end at sygemelde mig. Jeg vil ikke have, at mit efternavn fremgår, for jeg vil ikke gå rundt og føle mig utryg, siger hun.

Regionen stod fast

Fællestillidsrepræsentant for Dansk Sygeplejeråd regionspsykiatrien i Horsens, Caroline Steenholdt, fortæller, at det var regionsrådet, der stod fast på, at Charlottes efternavn ikke måtte anonymiseres.

- Dansk Sygeplejeråd har problematiseret det hele vejen op i systemet og præsenteret det for regionsrådet. Men det er en politisk beslutning, der ikke har kunnet ændres, siger Caroline Steenholdt, der tilføjer, at der lokalt hos ledelsen har været stor forståelse for problematikken.

Løsningen blev, at Charlotte gik på arbejde, men ikke havde adgang til digitale systemer for at undgå, at hendes efternavn kom til at figurere i patientjournaler. Hun kunne derfor ikke selv slå op i patientjournaler på computeren, ligesom hun heller ikke kunne udlevere medicin.

Hvis hun skulle logge ind i systemerne, var det nemlig med efternavn, så det fremgik, hvem der eksempelvis har skrevet i en patients journal.