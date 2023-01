38-årig kvinde led af psykiske lidelser, indtil hun blev diagnosticeret med ADHD – i dag ejer hun en virksomhed

- Jeg følte mig forkert. Jeg fik opbygget et dårligt selvværd, og det var ensomt at gå med de her udfordringer, siger hun.



Hun tænkte over, at hun gennem sin voksne ungdom var rastløs, flyttede ofte og gik fra det ene job til det næste. Når noget blev svært, bakkede hun ud af det. Hun følte, at hun fejlede, imens tusindvis af tanker rev i hendes opmærksomhed, og drømmen om et godt liv smuldrede mellem hendes fingre.

Derfor ringede hun til sin læge og fortalte, at hun var nået et punkt, hvor hun måtte have hjælp. Samme dag blev hun indlagt på psykiatrisk skadestue i Vejle.