TEO oplevede en overvældende stilhed efter han havde smidt den første bombe

Her blev han sendt i krig kort tid efter, at FNs Sikkerhedsråd havde besluttet at gribe ind militært over for den daværende statsleder Muammar Gadaffi. Ifølge TEO blev de sendt afsted dagen efter beslutningen.

- Man italesætter jo tit, at det kan blive til alvor, og at det ikke bare er for sjov alt det, man har gået at trænet på. Det har bare ikke været alvor før det øjeblik, siger han i TV2's dokumentar 'De danske kamppiloter'.

SMACK

Henover skyerne flyver han afsted sammen med et andet F16 fly fra det danske flyvevåben, mens han har kontakt med en amerikaner over taleanlægget, der styrer operationen.

- Opgaven hedder SMACK. Så det bare sådan en opgave, hvor man ved 'Okay, shit, vi skal smide bomber', fortæller TEO i dokumentaren.