Amalie Vilslev sov stille ind på hospice: - Jeg er ked af, jeg ikke fik denne øjenåbner noget før

Skrevet af: Simone Kirstine Hansen

Jeg hedder Amalie Noes Vilslev.

Jeg er 21 år gammel, og 6. juli 2022 flyttede jeg ind på et hospice på Frederiksberg.

I starten syntes jeg, at det var træls at være her. Men nu synes jeg, at det er blevet mere hyggeligt.

Hvis man kan sige det om et hospice.

Sygeplejerskerne har tegnet blomster på et skilt ved døren og skrevet ”Velkommen Amalie” – og jeg har fået mine egne ting herind, så det ligner mere et hjem.

Men selvom her er hyggeligt, ændrer det ikke på, at et hospice er et sted, hvor folk dør. Og det skal jeg også.

Når du læser denne artikel, er jeg død.

Det kan godt være, at det er svært for dig at forholde dig til, men det er derfor, at det er vigtigt, at du læser med.