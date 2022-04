Butikschef hylder rationering af madolie - har aldrig oplevet noget lignende

Han pointerer, at det ikke kun er tyskerne, der har hamstret madolie. Det samme gælder danske kunder.

Thomas Fogtmann Jordt forklarer, at forsyningskæden for madolie har været udfordret i Rema 1000-butikken som følge af krigen i Ukraine, men at der løbende kommer leveringer.

Langt de fleste kunder har forståelse for, at der i øjeblikket er behov for rationeringen, lyder det.

- Meget få brokker sig over situationen – og hvis de gør, så tager vi dialogen, siger Rema 100-butikschefen.