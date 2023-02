Flere grunde under syd- og sønderjyske børnehaver kan være forurenede med PFAS

Horsens Kommune kunne have valgt at afvente regionens vurdering af PFAS-mistanken, men besluttede altså i stedet selv at få foretaget prøver.

Det fortæller Mette Faust, der er direktør for Børn, Unge og Kultur i Horsens Kommune.

- I det øjeblik, at vi får kendskab til, at der kan være en risiko, der synes jeg, vi har et ansvar for at få kigget på, om der er noget i det. Vi har børn gående derude hver eneste dag.

- Det måtte godt gå hurtigt?

- Det synes jeg.