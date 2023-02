Ekspert maner til besindighed efter PFAS-mistanke i børnehaver

Kolding Kommune mener, at mistanken er ubegrundet. I Kolding Kommune har Civilforsvaret tidligere haft adresse, hvor daginstitutionen Kildemosen nu ligger. Derfor er der mistanke om, at der er anvendt brandskum med PFAS. Det er dog ikke tilfældet, fortæller kommunens miljøchef. Kolding Kommune har for en sikkerheds skyld rådført sig med embedslægen for at sikre, at vedkommende er enig i, at grunden er uden for mistanke.

Fredericia Kommune mener, at mistanken er ubegrundet. Her har der tidligere ligget en losseplads, hvor børnehaven Labyrinten nu ligger. Lossepladsen lukkede i 1950, og man begyndte ifølge Sundhedsstyrelsen først at anvende PFAS i Danmark i starten af 1950'erne. I 2010 screenede Fredericia Kommune i øvrigt samtlige børnehavegrunde og frifandt dem for forurening, fortæller Tommy Rachlitz Nielsen (K), der er formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget i Fredericia Kommune.

I Vejle Kommune vil skoledirektør hos Balle Fri- og Efterskole, Søren Petersen, bestille jordprøver af den grund i Bredsten, hvor fri- og efterskolen sammen med børnehaven Solstrålen ligger. Her har der ligget en losseplads, der sidst var i brug i 1960'erne.

Sønderborg Kommune skriver i et svar til TV SYD, at den på baggrund af den usikkerhed, som de seneste dages omtale har afstedkommet, har besluttet at lade grunden, som institutionen Idrætsbørnegården Skratmosen ligger på, undersøge for PFAS.

Kommunen sørger for, at daginstitutionens leder, personale og forældre bliver orienteret. Når de ved, hvornår undersøgelsen kan gennemføres, bliver daginstitutionens ansatte og forældre orienteret igen.

Sønderborg Kommune understreger, at der ikke er kendskab til forekomst af PFAS på grunden, at grunden tidligere er frikendt af regionen for forurening, men at man dengang ikke undersøgte for PFAS, og at grunden nu er omfattet af listen over grunde, der potentielt kan være PFAS forurenet, fordi den er sammenlagt med naboarealet, der er såkaldt V1 klassificeret. Det betyder, at det kan være forurenet, da der har ligget industri på grunden.

Da børnehavegrunden tidligere er frigivet af regionen, vurderer kommunen ikke, at pt. er behov for indskrænkninger i brugen af udearealer.