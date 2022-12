PFOS fundet i grundvand - 8.000 gange over grænseværdien

Grundvandet havde et indhold af PFOS på 16.000 nanogram per liter. Grænseværdien for PFOS i grundvandet er på to nanogram per liter.

Dermed er grænseværdien overskredet 8.000 gange.

På brandøvelsespladsen målte man et indhold af PFOS på op til 2.800 nanogram per liter i grundvandet. Det tredje sted på grunden blev der ikke påvist indhold af PFAS over grundvandskvalitetskriterierne.