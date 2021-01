For 30 år siden skabte mahogni splid på Fanø: - Jeg gaflede noget ligesom alle de andre

En kold januardag for præcis 30 år siden skyllede 10.000 mahogniplanker ind på stranden i Sønderho på Fanø. Det var en sand skat. Men i stedet for at glæde sig over det værdifulde strandingsgods, skabte mahogniplankerne splid mellem øens beboere, der sidenhen er blevet navngivet mahognikrigen på Fanø.

En 200 år gammel regel siger nemlig, at al strandingsgods skal fordeles indbyrdes mellem indbyggere. Men det var ikke, hvad der skete.

- Der var simpelthen så meget træ, at jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger Hans Fischer Nielsen, der var en af de første på stranden i Sønderho for tre årtier siden.