Fristen er udløbet - og nu skal fire personer kæmpe om formandsposten i DF

Og da vinduet lukkede, havde fire personer meldt sig: Morten Messerschmidt, Martin Henriksen, Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen.



Det oplyser Dansk Folkepartis partisekretær, Steen Thomsen, i en mail til TV 2.

Her er et lille overblik over, hvem de er.

Morten Messerschmidt