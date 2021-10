Ny aftale om arbejdskraft på plads

Ifølge TV2 er der i aftalen fokus på at, at A-kasser og jobcentre i højere grad skal fokusere på at matche virksomheder og ledige "her og nu".

Blandt andet er muligheden for at sanktionere ledige for at få dem til "reelt at søge og tage arbejde hver eneste måned" strammes.

Samtidig skal den "kæmpe ressourcer", som seniorer udgør, bedre udnyttes ved eksempelvis at sikre, at ansøgere til jobs i mindre grad sorteres fra på grund af alder.

Sidst men ikke mindst skal aftalen ifølge Peter Hummelgaard styrke muligheden for at rekruttere arbejdskraft fra resten af EU.

Det skal en ny aftale altså være med til at afhjælpe. Aftalen er indgået med arbejdsgiverne og arbejdstagerne.