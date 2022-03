Ny aftale om ukrainere - mange får snart en ny nabo eller skolekammerat

Og regeringen anerkender, at det ikke er gratis for kommunerne at byde de ukrainske flygtninge velkommen og give dem et hjem og en daginstitutionsplads.

- De (ekstra udgifterne, red.) skal selvfølgelig også håndteres af regeringen, siger Mattias Tesfaye.

Han er åben overfor, at der kan komme andre områder, hvor det kan blive nødvendigt med en mere fleksibel tilgang til reglerne, fordi vi står i en helt ekstraordinær situation.

Det kan for eksempel være i forhold til beskæftigelsesindsatser, ligesom det kan blive svært for kommunerne at leve op til minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, hvis de pludselig skal finde plads til ukrainske børn.

Voldsom flygtningekrise på det europæiske kontinent

Han gætter derfor på, at dagens aftale med kommunerne ikke bliver den sidste af sin slags.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, det er gået op for det danske samfund, hvor enormt stor en integrationsopgave vi står lige foran, siger Mattias Tesfaye.

Han ridser op: Tusinder af børn i skoler og daginstitutioner, der ikke kan tale dansk. Børn med en mor her og en far i krig i Ukraine. Masser af mennesker, der skal have et sted at bo og et arbejde.

- Man skal tilbage til afslutningen af anden verdenskrig for at se så voldsom en flygtningekrise på det europæiske kontinent. Vi står overfor en kæmpe stor opgave, og vi kommer alle til at skulle bidrage til at løse den. Lige nu er vi selvfølgelig alle sammen forfærdede af, hvad der sker i Ukraine, og vi har åbnet Danmarks døre, og det står jeg fuldstændig fast på. Jeg vil bare også gerne understrege, at det bliver en kæmpe opgave for det danske samfund. Vi skal nok løse det - vi skal bare ikke undervurdere, hvad det er, vi står foran.

Foreløbig har myndighederne forberedt sig på at kunne tage imod 20.000 ukrainske flygtninge. Men under et pressemøde fredag medgav Udlændingestyrelsens direktør, Niels Henrik Larsen, at tallet kan blive "meget større og måske på størrelse med Jugoslavien-krigen".

Hverken statsminister Mette Frederiksen (S) eller Mattias Tesfaye ønsker at sætte tal på, hvor mange flygtninge Danmark kan tage imod.