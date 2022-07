Sønderjyde sigtet for uagtsomt manddrab efter dødsulykke i Italien

En italiensk mand ombord på sejlbåden blev dræbt i ulykken, mens en italiensk kvinde fortsat er savnet på strækningens 40 meter dybe hav.

Foruden den mandlige danske fører af motorbåden sigtes også den mandlige italienske fører af sejlbåden for samme overtrædelse.

Ingen alkohol eller narko indblandet

Af pressemeddelelsen fra de italienske myndigheder fremgår det, at der er behov for undersøgelser af "særlig karakter", hvorfor begge førere nu er sigtet.

Det gælder blandt andet beskyldningerne i italienske medier om, at motorbåden med de fire danskere ombord skulle have sejlet med autopilot slået til på tidspunktet for kollisionen.

Noget, der ifølge anklagemyndigheden ikke på nuværende tidspunkt findes beviser for. Ej heller var hverken den danske mand eller den italienske fører af sejlbåden påvirket af alkohol eller narko under sejladsen, tyder det på.

Desuden understreger myndighederne, at begge de sigtede mænd naturligvis må betragtes som uskyldige, "indtil skyldsspørgsmålet er klarlagt".

Familiemedlem afviser skyldsspørgsmål

Ombord på motorbåden var en dansk familie fra Sønderjylland, herunder den sigtede mand, hans kone, hans søn og sønnens kæreste.

Over for TV 2 afviser familien dog at være skyld i dødsulykken.

Det meddeler en søn af familien, som ikke selv var ombord på motorbåden, i et mailsvar til TV 2 mandag.