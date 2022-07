Sønderjysk familie afviser skyld i dødsulykke i Italien

Ifølge redningsmyndigheden håber man stadig på at finde kvinden i live, da vejret har været godt siden ulykken.

- Vi leder efter en levende person, siger Luigi Buta, der er leder for redningstjenesten i området.

Yderligere fire italienske statsborgere er blevet indlagt på hospitalet som følge af ulykken.

Medie: Undersøger mulig sigtelse for uagtsomt manddrab

Det italienske medie Rai News skriver, at indledende undersøgelser af ulykken peger på, at motorbåden sejlede med autopilot slået til på tidspunktet for kollisionen.

Anklagemyndigheden i Orbetello er ved at undersøge muligheden for at sigte bådens ejer for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse og påsejling, skriver Il Messaggero.

Herunder ses det italienske beredskab arbejde ved ulykkesstedet: