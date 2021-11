Sønderjyske appellerer dom – nedlagde protest 11 sekunder for sent

En speget sag er nu havnet på bordet hos Danmark Idrætsforbunds Appelinstans.

Sønderjyskes kvindehold i 1. division har nemlig appelleret afgørelsen i en protestsag, der strækker sig tilbage til 18. september, og som siden er afvist af Disciplinærinstansen og Håndboldens Appelinstans.

Protesten blev nedlagt i kampen mod TMS Ringsted, da der var spillet 39 minutter og 33 sekunder, og hvor stillingen er 17-17.

Her opdagede Sønderjyske, at dommerbordet ved en fejl var kommet til at give et ekstra mål til Ringsted, da de fik en udvisning. Dermed gik stillingen fra 14-16 til 14-17. Ifølge videomaterialet skete forseelsen, da der var spillet 36 minutter og 26 sekunder - altså 3 minutter og 11 sekunder tidligere.

Det kontroversielle kommer nu ved, at både dommerbordet og Disciplinærinstansen har erkendt, at TMS Ringsted fik et ekstra mål ved en fejltagelse.

Alligevel har både Disciplinærinstansen og Håndboldens Appelinstans afvist protesten med henvisning til §87 Stk. 2 i Ligareglementet:

”Protester forårsaget af hændelser, forkert eller manglende indgriben under kampens afvikling, nedlægges af en holdofficial overfor sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen med angivelse af protesten i kamprapporten. Er spillet genoptaget efter hændelsen, har parterne accepteret det passerede. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden første gang er ude af spil.”

11 sekunder og tre mål for sent

Disciplinærinstansen mener altså, at protesten blev indgivet for sent, selvom Sønderjyske reelt set har noget at have protesten i.

- Som reglerne for nedlæggelse af protest er formuleret, og som praksis viser fra tidligere protestsager, er det disciplinærinstansens opfattelse, at nedlæggelse af protest i en situation som den foreliggende, der sker mere end tre minutter efter hændelsen, og efter tre yderligere scoringer, er nedlagt for sent, skriver Disciplinærinstansen i den første afgørelse fra 6. oktober.

Det er altså 11 sekunder og tre mål, der indtil videre er afgørende i sagen, og som DIF nu skal tage stilling til.

Dommerbordet kunne undervejs i kampen ikke med sikkerhed sige, at der var sket en fejl. TMS Ringsted fortæller i afgørelsen fra 6. oktober, at de ikke havde lagt mærke til det ekstra mål.

Sønderjyske-træner Peter Nielsen bekræfter over for TV 2 SPORT, at de har appelleret kendelsen fra Håndboldens Appelinstans, men at de ikke har yderligere kommentarer, så længe sagen er hos DIF.

TMS Ringsted vandt topkampen med 26-25, selvom begge hold kun scorede 25 mål.

Ringsted og Sønderjyske topper lige nu kvindernes 1. division, hvor de begge har 16 point efter ni kampe.