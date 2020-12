Efterskoleelever starter skisæsonen i de visne blade

Selvom den første sne er faldet, er der ikke udsigt til skivejr i Danmark foreløbig – og med corona har skiferien også lange udsigter.

Men skilærer Janus Hecht fra Efterskolen Sine i Løgumkloster har fundet en løsning, så eleverne kan komme en tur på pisterne.

Det er nemlig muligt at stå på ski på de visne blade.



Teknikken er den samme som alpinski

- Det er noget helt anderledes, end de er vant til. Det føles heller ikke helt som sne, men det er en sjov og spektakulær oplevelse på alpinski, siger han.

Selvom følelsen er lidt anderledes end sne, er teknikken den samme. I skoven skal man naturligvis bare passe på, at man ikke rammer et træ, men det gælder også almindeligt skiløb uden for de markerede pister.

Til gengæld falder man ikke helt så blødt på jorden i en skov, som når der er godt med sne som underlag.

- Der er selvfølgelig en risiko forbundet med det, og også lidt mere end man er vant til, når man kører på almindelige, præparerede pister, forklarer Janus Hecht.

God ide med gamle ski

Skilæreren understreger, at han aldrig vil tage nogen ud på en bakke, som de ikke er klar til. Skovbunden med grene og sten er heller ikke godt for udstyret.

- Man skal helt sikkert bruge nogle gamle slidte ski, som man har kasseret for længst. Der sætter sig en masse jord i bindingerne, og på undersiden er der masser af slid. Man skal finde det ældste udstyr, der stadig virker og så bruge det, forklarer Janus Hecht.

Skovejer skal godkende en tur på de brune blade

Men det er ikke bare skovbunden, der er hård for skiene. Skiene er også hårde ved skovbunden, og derfor skal der hentes tilladelse fra skovejeren, hvis man vil prøve kræfter med bladski.

Udover en tilladelse og et par gamle ski kræver bladski bare en passende hældning – og lidt mod.

- Der skal først og fremmest være blade og så en skovbund, som absorberer lidt, hvis man vælter. Så gælder det om at finde et sted, hvor der er passage ned, lyder det fra skilæreren, inden han igen tager den ud over skråningen.