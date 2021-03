Stig Tøfting tabte væddemål og vandrer nu fra Aarhus til grænsen

- Nu er 'Make America Great Again' - MAGA - blevet til 'Make aarhusianeren gå again', og det er vi mange, der er glade for, lyder det kækt fra væddemålets vinder.



Det er nemlig ikke første gang, at Stig Tøfting sætter en vandretur på højkant i et væddemål. Og taber.

I 2019 kom han til at love, at han ville gå fra sit hjem i Aarhus til Herning, hvis FC Midtjylland skulle vinde over Brøndby IF. Midtjyderne vandt, og Tøfting måtte ud på en 80 kilometer lang gåtur.

Gøgl i den gode sags tjeneste

Denne gang vil vandreturen tage seks dage, og undervejs vil Stig Tøfting samle ind til Børnecancerfonden & KidsAids, der arbejder for at give kræftramte børn og deres familier gode oplevelser i en tid med alvorlig sygdom.

Man kan donere penge, og der vil blive lavet daglige auktioner, hvor man blandt andet kan byde på en paddletenniskamp mod Thomas Graversen og Stig Tøfting.