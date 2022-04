Stor dansk webshop stopper al salg af Ecco-produkter

- Hvis Ecco ikke klart siger, at Ecco ikke ønsker drift i Rusland, så skal de ikke have lov til at sælge deres produkter på vores platform, siger Konrad Kierklo, der er direktør i Miinto, til avisen.

Samtidig understreger han, at de allerede, da Ecco først meddelte, at de ville fortsætte deres forretninger, skulle have stoppet for salget. Det handler om at sende et signal, mener han.

Salget fortsætter

Direktøren i Miinto ønsker ikke til avisen at udtale sig om, hvor stor en del af omsætningen Ecco udgør, og han understreger, at det er uden betydning.

I den landsdækkende skobutik Paw Sko, der fortsat forhandler Ecco-sko, oplyser direktør Jan Wentzel dog, at der fortsat er salg i skoene.

- Vi fornemmer en lidt vigende efterspørgsel på Ecco, hvor kunderne i vores butikker vælger andre produkter. Men rigtig, rigtig mange vælger fortsat Ecco, siger han til TV 2.