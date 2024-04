Vi er slet ikke rustet til kriserne, siger beredskabschefer

Kommunerne gør, hvad de kan

Det er kommunerne, der har ansvaret for landets beredskaber.

Og her anerkender man behovet for et løft.

Men det skal ikke komme fra kommunerne selv, fordi her gør man "hvad man kan".

Pengene skal komme fra staten, lyder det fra formanden for Klima- og Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Birgit S. Hansen.

- Vi kan ikke i kommunerne bruge flere penge, fordi vi har rigtigt mange andre udfordringer, siger hun.

Som det er i dag, skal pengene til beredskaberne findes i kommunekassen, og den er i langt de fleste kommuner gabende tom – faktisk er der flere steder slået hul i den.

Stigende udgifter på en lang række områder betyder, at kommunerne flere gange har råbt vagt i gevær over for landspolitikerne og igen og igen understreget, at kommunernes slatne økonomi går ud over velfærden – og nu altså også sikkerheden.