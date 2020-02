Vinden er løjet af - nu kommer vandet

Stormen søndag aften betød, at flere flyafgange fra Billund Lufthavn blev aflyst. Her optagelser fra lufthavnen.

Den kraftige vind, som søndag aften kulminerede med vinde af orkanstyrke, er løjet af i løbet af natten.

Nær Kolding blev der målt vindstød på 36,4 meter per sekund

Stormen, som har ramt Danmark søndag eftermiddag og aften, gav anledning til meget kraftige vindstød, som på et tidspunkt søndag aften nåede orkanstyrke i Vamdrup.

Det kraftigste vindstød blev målt i Vamdrup nær Kolding, hvor DMI's vejrstation har registreret hele 36,4 meter per sekund. Vindstød af orkanstyrke starter ved 32,7 meter per sekund.

Første februarstorm i to år

Det er den første februarstorm i to år. Sidst, vi oplevede storm i årets anden måned, var 11. februar 2018, hvor der ved Blåvandshuk blev målt storm med 25,7 meter per sekund, mens vindstødene nåede orkanstyrke med 33,9 meter per sekund.

Vi skal dog blot to måneder tilbage, før vi sidst blev ramt af en storm. Det skete 15. december, hvor der ved Kegnæs på Als blev målt en middelvind på 26,6 meter per sekund, og hvor vindstødene nåede 36,1 meter per sekund.

Blæsende og våd mandag

Mandag er der udsigt til vindstød af stormstyrke ved Vestkysten og forhøjet vandstand ved Vadehavet.

Dagtemperaturerne vil stabilt ligge omkring fem-seks grader. Om natten mellem nul og tre grader.