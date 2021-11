Frustrerede forældre leder efter ledige institutionspladser

Det er ikke den eneste løsning, der er lavet i kommunen. Midlertidige pavilloner er stillet op, to naturbusser er sat ind for at tage børnene med ud i naturen, og det tidligere gymnasium er taget i brug.

Manglende pladser

I Egebjerg er nybyggeriet også i gang, men også her begynder det at knibe med pladser i den lokale daginstitution, Kaskelotten.

- Det er et kæmpe problem, at de her nybyggerområder bliver lidt glemt. Der kommer jo sindssygt mange børn til, siger Helle Andersen, der sidder i forældrebestyrelsen, hvor snakken om, hvordan pladsproblemerne bliver fremover fylder meget.

Også i Sydbyen har flere frustrerede forældre henvendt sig, fordi deres børn er flyttet fra nærområdet og cirka fire kilometer væk til et tidligere gymnasium.

Privat pasning

I Gedved bor Thyra Iversen, som hjemmepasser sine tre børn. Familien lever udelukkende af hendes mands indkomst, da de ikke længere kan få tilskud til hjemmepasningen.

- Vi havde ikke lyst til at være adskilt som familie, specielt nu hvor vi havde fået børn, siger Thyra Iversen, som har sit ældste barn på seks år i hjemmeskole samt den mellemste på fire år og den mindste på to måneder i hjemmepasning.

Derfor har de valgt at bo til leje og ikke foretage store investeringer, så det kan hænge sammen. I 2019 kæmpede hun for et tilskud til forældre, som hjemmepasser, som maksimalt kan udbetales i ét år.

Hun mener, at det kunne få flere til at overveje løsningen, hvis tilskuddet fortsatte.

- Helt sikkert. Hvis man kunne vælge at sige, at det var det her, vi gjorde, i al den tid, vi ønskede at gøre det, siger Thyra Iversen.