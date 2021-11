Koldings nye borgmester tog ikke telefonen, da Venstre ringede

- Hvis du sidder med en fugl i hånden fremfor én på taget, så tager du den, du har i hånden, fordi den er sikker, siger Knud Erik Langhoff.



Til spørgsmålet om, hvordan det hænger sammen, at en konservativ borgmester laver konstituering med røde partier, lød svaret:

- Det hænger så godt sammen, for vi har ikke givet køb på noget politik for at få en kæde om halsen. Vi har talt om skattepolitik, hvor jeg har bedt om, at skatten skal holdes i ro, fortæller han.

Herunder er de største stemmeslugere i Kolding:

(F) Villy Søvndal, Sdr. Bjert, Kolding: 5.431

(V) Eva Kjer Hansen, Kolding, Kolding: 5.127

(A) Birgitte Munk Grunnet, Kolding: 3.743

(V) Jakob Ville, Seest, Kolding 2.274

(O) Søren Rasmussen, Kolding: 2.146

(C) Knud Erik Langhoff, Kolding: 1.520