Tidligere borgmester forlader sit parti 12 dage før valget

Hvis man troede, at der åndede fred og fordragelighed i Tønder - rent politisk - så har splittelsen i den historiske Venstre-kommune tager endnu en drejning.

Den tidligere Venstreborgmester i Skærbæk, Svend Ole Gammelgård, har smidt nyt brænde på bålet, da han nu har meldt sig ud af Venstre.

Svend Ole Gammelgaard skriver i et læserbrev i torsdagens JydskeVestkysten , at han melder sig ud af partiet. Og i den forbindelse kommer han med en skarp kritik af partiets borgmesterkandidat i Tønder, Martin Iversen. Ifølge Svend Ole Gammelgaard har Martin Iversen nemlig ageret dobbeltmoralsk i flere sager, hvor han, ifølge Svend Ole Gammelgaard, først blandt modarbejder projektet med Marsktårnet i Skærbæk for siden at høste roser for den.



- Den nye skole i Skærbæk, og det der nye Marsk Tower, hvor vi ser ham blive fotograferet med landspolitikere og slår ud, som om det er hans fortjeneste. Og det ved vi alle sammen, det ikke er, påstår han.