83-årig turist bor altid samme sted - og hun er ikke den eneste

- Hvert år vælger mange tyskere at holde ferie i Danmark, og de er i høj grad med til at trække udlejningsprocenten op. Vesterhavet er en populær destination for tyske turister og derfor klart det sted, hvor flest feriehuse bliver lejet ud, siger Paul Lubson, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Husdyr, opvaskemaskine og indendørs pool

Når både danskere såvel som udenlandske turister gæster det danske sommerland, er der stor forskel på deres krav til sommerhusene. Det viser en analyse fra feriehusudlejeren DanCenter foretaget i 2022.

Tal fra DanCenters søgedatabase viser, at næsten hver femte af tyskernes søgninger på feriehuse indeholder et kriterium om, at det er tilladt at medbringe kæledyr.