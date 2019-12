Et par fra Ølgod frihedsberøvet i sag om to efterladte børn

Politiet afholdt mandag et pressemøde omkring en sag om to efterladte små børn i Aarhus midtby.

Artiklen er opdateret med status efter grundlovsforhøret mandag.

To børn blev fundet efterladt på Park Allé i Aarhus lørdag aften ved 18.30-tiden. Politiet har efterfølgende efterforsket den usædvanlige sag. Søndag aften rykkede politiet ud til flere adresser i Jylland i et forsøg på at finde forældrene.

En henvendelse til politiet førte dem til en adresse i Ølgod. Her frihedsberøvede politiet to personer - en mand på 33 år og en kvinde på 25 år. Der er tale om såkaldt administrativ frihedsberøvelse jævnfør Udlændingeloven for at sikre parrets identitet. Det oplyser Østjylland Politi i et pressemøde mandag.

En kvinde på 54 år blev søndag anholdt i samme sag og blev mandag eftermiddag fremstillet ved grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med henblik på varetægtsfængsling. Retten valgte at løslade den 54-årige, men hun er fortsat sigtet i sagen.

Hun sigtes blandt andet for at have hensat de to børn i hjælpeløs tilstand. Hun er i familie med den lille pige og den lille dreng, oplyser Østjyllands Politi på et pressemødet. Pigen vurderes til at være cirka et år, mens drengen menes at være to et halvt år, og begge af afgansk herkomst.

Den 54-årige kvinde blev anholdt i en lejlighed i det centrale Aarhus. Hun er afghansk statsborger og har lovligt ophold i Danmark.

Børnene er overdraget til Familiecentret i Aarhus Kommune og har det efter omstændighederne godt, lyder det fra politiet.

- Der kan være flere teorier, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard på pressemødet om årsagen til, at børnene blev efterladt.