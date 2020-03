Lokallisten i Varde fyrer partiets to byrådsmedlemmer

Allerede under mødet var der en artikel om bruddet i det lokale dagblad.

- Min mobiltelefon kimede i lommen, og jeg kunne se, at det var JydskeVestkysten, der allerede havde skrevet en artikel, fortæller den ene af de nu fyrede byrådsmedlemmer i Lokallisten, Henrik Vej Kastrupsen.

Den anden er Tom Arnt Thorup. De er nu begge løsgængere i byrådets sidste knap to år, mens Lokallisten ikke længere er repræsenteret i byrådet.

"Hvilken rolle Lokallisten og baglandet vil få fremadrettet vides ikke – da de nu er uden adgang til forhandlingsbordet", skriver Tom Arnt Thorup i et læserbrev i JydskeVestkysten.

Forkert politik

I en pressemeddelelse fra bestyrelsens formand Jens Erik Mathiasen står der: "Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen for Lokallisten har besluttet at afbryde samarbejdet med Tom Arnt og Henrik Vej Kastrupsen. Det betyder, at de ikke længere er medlemmer af Lokallisten og skal ikke længere repræsentere Lokallisten i byrådet."

Stifteren af partiet, Niels Jørgen Nielsen ønsker ikke at udtale sig til TV SYD, men henviser til formanden Jens Erik Mathiasen.

- Det er et par gode drenge de to, men der er gået kuk i samarbejdet gennem det sidste halve års tid. Vi har nogle politiske grundprincipper, som de to ikke har overholdt, og til sidst har der ikke været anden udvej end den her, siger Jens Erik Mathiasen.

Tænkepause

I JydskeVestkysten anklages de to byrådsmedlemmer for at føre Venstre-politik.

- Tom og jeg oplever, at bestyrelsen ønsker en mere konfrontorisk linie i byrådet. Men det giver ingen mening i et byråd, hvor man kommer langt længere gennem samarbejde og ved at forklare sin politik overfor de andre, siger Henrik Vej Kastrupsen.

De to løsgængere vil nu bruge tid på at overveje om de vil stifte et nyt parti, kontakte et andet parti for at blive medlemmer her - eller fortsætte som løsgængere i de næste 21 måneder til næste valg.