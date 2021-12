Nedlagt jernbane skal blive til 40 kilometer lang vandre- og cykelsti

Mangler finansiering

I første omgang var det vigtigt for kommunerne at få landet en aftale, som indebærer, at de fire kommuner gratis kan overtage jernbanen, så længe kommunerne selv står for at finansiere projektet.

- Vi har ingen finansiering til anlægget endnu. Så det er mest bare drømme indtil videre. Men vi ser også ind i et fundraising-projekt, hvor vi skal finde finansiering til projektet, siger Louise Langschwager.

Når finansieringen er på plads, bliver der sandsynligvis også tænkt i faciliteter til de mennesker, der har tænkt sig at bruge ruten.

- Det er svært at forestille sig, at der ikke kommer nogen faciliteter undervejs. Det er en strækning på 40 kilometer, så det er et ret langt rekreativt forløb diagonalt i Jylland. Så der er brug for nogle faciliter til at understøtte den rekreative brug, siger Louise Langschwager.