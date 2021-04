Ølgod måtte lukke ned, da resten åbnede: - Det er dobbeltbittert

Men nu må de vente minimum syv dage, før de igen kan åbne for hallerne og modeljernbanen.

- Det kræver bare, at når vi får lukket op igen, så må vi få spændt livremmen ind og tage nogle ekstra dage og bygge løs. Det hele skal jo helst køre de fire dage, vi har langetogskørsel, siger Jan Kaspersen.

På gaden med flyers

I Varde Kommune tager de nu et ekstra tiltag i brug for at komme smitten til livs.

Fredag er kommunen på gaden for at dele flyers ud til borgerne.

Her giver de muligheden for at smittede borgere kan komme i selvisolation i en isolationsbolig i Varde Kommune, hvis man ikke kan gå i selvisolation i eget hjem.

Derudover stiller Røde Kors sig også til rådighed ved at hjælpe med at få handlet ind, hentet medicin eller luftet hunden.

Kommunen opfordrer til, at man bruger sit lokale netværk til at hjælpe sig, men samtidig overholder retningslinjerne for afstand og hygiejne.