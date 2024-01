Ding-dong.

Vagn Dahl Veies dørklokke ringer, og han åbner døren.

- Velkommen, siger han til personen, der står udenfor. Det er Layal Jammal, der er kommet på besøg. På TV Syds opfordring.

Et varmt håndtryk - og et naboskab er måske ved at blive etableret. En start på at gamle fordomme nedbrydes og nye fællesskaber opstår.