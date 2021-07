Store sommerhuse underminerer små: - Sommerhusmiljøet bliver ødelagt

- Folk kommer til Blåvand på grund af det rekreative miljø. Det er også fint med turister og et sundt forretningsliv, men jeg tror, man skal passe på, for den overudnyttelse der er i færd med at ske, kan give bagslag, siger hun.

Hun understreger, hun er bekymret for, om området har kapaciteten til at rumme det antal mennesker, som de store huse lægger op til.

- Når de store huse skyder op i et gammelt sommerhusområde, genererer det voldsomt meget strøm, vand og mennesker på de små veje, og det er der ikke kapacitet til. Området er ikke dimensioneret til det, siger hun.

Hun tilføjer:

- Man risikerer at save den gren over, man selv sidder på, også selvom husene er lækre og er af gode materialer. Det er som et lille minihotel. Det er huse, hvor mange lejer sig ind på samme tid. Overturisme kan få folk til at vende stedet ryggen, og det bekymrer mig, siger hun.

'En positiv udvikling'

Men det ser Destination Vesterhavet – en organisation, der skal fremme turismen i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner – som en positiv udvikling ifølge Jyllandsposten.

- Vi kan udvide turistsæsonen, når de nye og større sommerhuse kan have turister året rundt. Det betyder meget for os, siger Peer H. Kristensen, direktør hos Destination Vesterhavet, til Jyllandsposten.

Men ifølge Susanna Søndermark Jensen, er den voksende andel af store sommerhuse rod til, at flere og flere sætter deres huse til salg.

- Vi oplever, at folk har solgt deres huse, fordi de synes, det er blevet for trængt her, og det er ikke attraktivt længere at få et stort udlejningssommerhus som nabo, og området mister sin charme, siger hun.

Borgmester Erik Buhl (V) siger til avisen, at udviklingen er et signal om, at Varde vil satse på kvalitetsturisme.