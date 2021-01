Stormstød og høj vandstand på vej: Det skal du huske

Et kig ud ad vinduet afslører, at det mest af alt minder om efterår derude. Efter nogle dage med sne og frost, der ligefrem har været så vinterlige, at der har været skrig og skrål fra kælkebakker rundt omkring, er det nu tid til rusk og regn. Og fra i morgen torsdag endda så meget af det, så meteorologerne fra DMI har udsendt varsler om vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand.